Брюссель, 29 июня, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Кажется, в Брюсселе страны Европейского союза (ЕС) согласились на более жесткую политику предоставления убежища. Но это решение — скорее компромисс со многими переменными, и меньшее из того, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может представить в Берлине как успех, пишет немецкое издание Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Незадолго до начала ужина, когда за дверями было еще светло и жарко, финский премьер-министр Юха Сипиля посоветовал журналистам запастись энергетическими напитками в супермаркете, поскольку результата придется ждать долго. Лимузины приехали за главами правительств спустя 12 часов переговоров.

Первым в 4:42 утра из зала к журналистам вышел премьер-министр Польши Матеуш Моравецки и объявил, что решение в споре было найдено, и участники саммита очень довольны. Он пояснил, не вдаваясь в подробности, что речь идет о «перераспределении на добровольной основе»: «Это именно то, чего мы хотели достичь».

Ангела Меркель демонстративно обозначила резолюцию как «хорошее послание», однако между строк читался сигнал, адресованный партии ХСС, что она вернется в Берлин вовсе не с готовым всесторонним решением.

По-прежнему предстоит много работы над общей позицией, чтобы преодолеть различные взгляды, сказала она. Ясно, что после многолетней дискуссии, в которой доминировали понятия «квоты» и «европейская солидарность», ЕС пришел к пониманию необходимости ужесточения линии миграционной политики. Чтобы отделить Европу и заблокировать морские маршруты, Европа хочет активизироваться на нескольких фронтах — по крайней мере, таков план, реалистичность которого еще нужно проверить.

По словам австрийского канцлера Себастьяна Курца, центры высадки мигрантов должны создаваться за пределами ЕС, чтобы не допустить незаконных путешествий по Средиземному морю. Однако до сих пор не найдено ни одной страны, которая согласилась бы создать такие лагеря: отказываются Ливия, Алжир, Тунис, Марокко. Они не хотят облегчить миграционные проблемы ЕС — таково их единодушное послание.

По мнению Курца, должны быть разработаны четкие руководящие принципы для организаций, оказывающих помощь на Средиземном море своими спасательными судами; к 2020 году будет значительно расширено агентство по охране границ Frontex. Кроме того, на добровольной основе в ЕС могут быть созданы закрытие лагеря для беженцев, которые могут принимать мигрантов со спасательных судов.

«Если такие государства, как Греция или Италия, хотят этого, они смогут создать закрытые центры», — сказал Курц. Но не будет никаких обязательных квот. Из этих лагерей мигранты могут быть доставлены в страны, добровольно участвующие в распределении.

По словам дипломатов, такое решение довольно долго отталкивала Италия: по словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, при таком большом уровне добровольности в принципе ничего в действительности не определено.

Италия угрожала блокировать все решения, если другие страны ЕС не пойдут на уступки. В течение долгого времени страна чувствовала себя покинутой Европой, но с новым правительством она чувствует в себе силы оказывать давление на партнеров.

Решение стало приобретать черты после полуночи. Двусторонние соглашения о репатриации беженцев, продвигаемые Меркель, более не обсуждались. Европейские варианты идеи центров закрепления, которые требует глава МВД Германии Хорст Зеехофер, не решают проблемы вторичной миграции (передвижение мигрантов внутри ЕС).

Лидер ХСС Зеехофер требует прекратить въезд в Германию просителей убежища из других стран ЕС. Если Меркель не привезет из Брюсселя никакого эффективного решения, Зеехофер начнет отклонять мигрантов на границе Баварии и Австрии уже с июля.

«Было решено укрепить порядок и управление так называемой вторичной миграцией в ЕС. Но это также требует солидарности со странами прибытия», — сказала Ангела Меркель. Ни один проситель убежища не сможет выбрать государство ЕС самостоятельно.

Остается большим вопросом, будет ли Хорст Зеехофер удовлетворен результатами саммита. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель выругался на саммите: «Не может быть, что какая-о баварская партия решала, как функционировать Европе!»

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине дня 28 июня в Брюсселе начался саммит глав государств и правительств стран ЕС. По итогам переговоров утром 29 июня председатель Европейского совета Дональд Туск, стороны пришли к согласованному решению.