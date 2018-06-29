Москва, 29 июня, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Котировки Brent 28 июня продолжили стремиться к отметке $78 и на определенном этапе даже тестировали заветный уровень, преграждающий путь к рубежу $80. Однако баррелю не хватило вдохновения, и попытки пробоя важного уровня привлекли желающих зафиксировать прибыль. В итоге актив скатился в район $77,50 и завершил торговые сутки в небольшом плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На рынке черного золота превалируют бычьи фундаментальные факторы, главными из которых являются опасения возникновения нехватки предложения энергоносителей на мировом уровне из-за резкого сокращения поставок из Венесуэлы и Ирана, а также других форс-мажорных случаев. Однако рост цен, как и эти опасения, сдерживается новыми договоренностями ОПЕК и сохраняющейся угрозой со стороны сланцевых производителей США», — отметил эксперт.

Впрочем, в последнее время американские сланцевики умерили свои аппетиты. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные по добыче, которая стоит на месте две недели подряд. При этом Америка вышла на рекордные уровни экспорта, что частично объясняет столь масштабное падение запасов сырой нефти.

«В этом контексте интересен будет отчет Baker Hughes, который выйдет 29 июня. Если станет известно, что число активных буровых на уходящей неделе не выросло или даже сократилось, что не исключено, учитывая загруженность трубопроводов в Пермском бассейне, это станет позитивным сигналом для рынка и внесет свою лепту в продвижение барреля к отметке $80», — считает Мащенко.

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