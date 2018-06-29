Москва, 29 июня, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Инициатива об упрощении или отмене валютного контроля при экспорте отдельных видов товаров и услуг получила одобрение правительства России. Об этом говорится в тексте постановления, опубликованного на портале правительства РФ.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж Владимир Мотыль. 1970. СССР Таможня дает добро!

Отмечается, что инициатива по упрощению или отмене валютного контроля при экспорте отдельных видов товаров и услуг «принята за основу для последующей проработки». Также в документе говорится об «упрощении таможенного регулирования при переработке продукции на таможенной территории» и других мерах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении до 1 июля 2019 года срока действия нулевой ставки экспортной таможенной пошлины на российскую пшеницу.

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