Вашингтон, 29 июня, 2018, 09:09 — ИА Регнум. В США наземное командование отдало приказ межконтинентальному стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу B-52 Stratofortress нанести ядерный удар. Это сообщение, которое было отправлено без шифровки, случайно перехватили радиолюбители западного побережья. Код из букв и цифр во избежание ошибки был передан с земли экипажу бомбардировщика с позывным Doom 61 дважды.

National Nuclear Security Administration Ядерный удар

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Это было сообщение о чрезвычайных действиях, передаёт телеканал The Drive. В условиях военных действий такой приказ отдаётся в случае, когда принято решение о боевом применении ядерного оружия. Сигнал передаётся на всех частотах, принимаемых расчётами ракет на земле, в воздухе и под водой и является прямым руководством к действию. В этом случае экипаж B-52 Stratofortress был обязан запустить по заданным целям 20 крылатых ракет AGM-86 ALCM, которые оснащены термоядерными боеголовками.

https://twitter.com/AircraftSpots/status/1011857262493687808

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Как выяснилось позже, 27 июня, когда и был прихвачен приказ о начале ядерной войны, в районе проходили военные учения с участием бомбардировщика B-52 Stratofortress и самолёта управления E-6 Mercury. Они поднялись в воздух с авиабаз на атлантическом и тихоокеанском побережье Соединённых Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM , самолёт E-4B Nightwatch, известный как самолёт «судного дня», командование вооруженных сил США поднимало в воздух 11 апреля 2018 года.