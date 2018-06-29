Хабаровск, 29 июня, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Ведущие вузы Дальнего Востока — Дальневосточный институт управления (ДВИУ) при президенте России РАНХиГС и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) — лихорадит не на шутку. Ректор ДВИУ Вячеслав Кушнарев задержан правоохранительными органами и помещен в СИЗО. Коллектив ДВФУ и родители студентов написали письмо в адрес президента России Владимира Путина с требованием уволить ректора вуза Никиту Анисимова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Официальный сайт ДВИУ РАНХиГС ДВИУ РАНХиГС, Хабаровск

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От листовок до СИЗО

Ректор Дальневосточного института управления при президенте РФ РАНХиГС Вячеслав Кушнарев арестован по подозрению в растрате 2,5 млн рублей. Сразу стоит оговориться, что никаких претензий к работе Кушнарева в должности руководителя ДВИУ у правоохранительных органов нет. Растрату представители закона разглядели на предыдущем месте работы Вячеслава Кушнарева — в Агентстве инвестиций и развития Хабаровского края, где Кушнарев трудился до того, как возглавить ДВИУ РАНХиГС.

Центральный районный суд города Хабаровска отправил Вячеслава Кушнарев по арест на 2 месяца.

Сообщается, что его обвиняют в преступлении, предусмотренном ч.4 ст 160 УК РФ (Растрата).

Вячеслав Кушнарев стал директором РАНХиГС осенью 2016 года, до этого, как уже говорилось, руководил Агентством инвестиций и развития Хабаровского края.

Вячеслав Кушнарев хорошо известен дальневосточникам. Он много лет жил и работал в Китае, с 2005 по 2008 год возглавлял представительство «Российской газеты» в КНР, затем до 2011 года руководил управлением по международным отношениям и туризму во Владивостоке. В 2012 году входил в оргкомитет по подготовке саммита АТЭС в Приморском крае. В ходе саммита Вячеслав Кушнарев руководил рабочей группой «Деловой консультационный совет», в состав которой входят представители крупнейшего бизнеса стран АПЕК. С 2010 по 2013 год Вячеслав Кушнарев входил в состав рабочей группы по развитию малого и среднего бизнеса стран АПЕК по линии Министерства экономического развития России. Кушнарев также является организатором целого ряда крупнейших совместных российско-китайских мероприятий, проводимых на государственном уровне.

Вячеслав Кушнарев, сам начинавший журналистом, никогда не отказывал представителям медиа-сообщества в комментариях и интервью. В частности, по просьбе ИА REGNUM, он очень подробно рассказал о развитии высшего образования в Китае и о том, что следует знать тем, кто решил получить образование в Поднебесной.

Арест Кушнарева с последующим помещением его в СИЗО на два месяца стал шоком для хабаровских журналистов.

«Сегодня закрыли Вячеслава Кушнарева. Он из наших, из журналистов. Журналистов бывших не бывает. Может, имеет смысл профсообществу помочь своему коллеге? Пока не знаю — чем и как. Но при столкновении с репрессивным механизмом важна любая поддержка людская», — написал в соцсети хабаровский журналист Сергей Мингазов.

«Лучшая поддержка — это публичность и открытая информация. Журналисты, пишите!».

«Его вроде подозревают в растрате. Ну так пусть судят, если была растрата — возвращают деньги. Если была. Механизмов полно. Зачем в СИЗО-то?».

«Уж сколько раз, на высшем уровне, было сказано: не должно закрывать в СИЗО за экономику!».

«Если речь о его работе в Агентстве инвестиций, то он полтора года уже там не работает. Непонятно вообще ничего», — пишут жители Хабаровска в соцсетях.

Ранее, 12 июня, в здании ДВИУ РАНХиГС прошли обыски. Об этом журналистам рассказали студенты, которые якобы видели, как из здания университета выносили сейф люди в камуфляже.

И тут уместно вспомнить еще одну, давнюю, историю.

Не успел Вячеслав Кушнарев занять кабинет ректора ДВИУ РАНХиГС осенью 2016 года, как уже в декабре случилось происшествие, шокировавшее и студентов, и преподавателей, и общественность дальневосточной столицы. Ранним утром 13 декабря пришедшие на занятия студенты и преподаватели увидели, что стены и ДВИУ оклеены листовками. Листовки содержали информацию, прямо порочащую репутацию Вячеслава Кушнарева: неизвестные обвиняли ректора в … растрате. Якобы он растратил 1 миллион рублей из бюджета вуза. Учитывая, что Кушнарев тогда только приступил к исполнению обязанностей, сделать этого он просто не успел бы.

Содержали листовки и прямой призыв к «свержению» нового ректора:

«Нам навязали нового директора Кушнарева. За три месяца его работы просматриваются признаки хаоса и дезорганизации. Студенты! Поднимайте шум в социальных сетях! С таким директором следующего учебного года у вас может не быть! Сотрудники! Вы можете стать следующими, кого он сократит! Для него люди — ничто!».

Однако на студентов листовки произвели впечатление, прямо противоположное тому, которое, видимо, ожидали их авторы. Студенты говорили, что «Кушнарев — отличный мужик», что их все устраивает и смены ректора они уж точно не хотят.

Сам Вячеслав Кушнарев тогда высказал предположение, что авторами листовки могли стать сокращенные сотрудники — в целях оптимизации работы вуза было произведено сокращение управленческого аппарата. У некоторых это вызвало негодование.

Авторы листовок разместили их фото и в социальных сетях. Журналисты пытались связаться с ними, но безуспешно — анонимы скрывали истинные лица.

В сентябре 2016 года Вячеслав Кушнарев сменил на посту ректора ДВИУ РАНХиГС Сергея Кравцова.

ДВИУ РАНХиГС возник на базе бывшей Дальневосточной Академии государственной службы, сменив название.

Москвич в ДФВУ — не ко двору?

Лихорадит сегодня и Дальневосточный федеральный университет, что на острове Русском, во Владивостоке.

Там инициативная группа направила в адрес президента России Владимира Путина письмо с требованием уволить ректора вуза Никиту Анисимова.

В своем обращении авторы, некая инициативная группа, сотрудники вуза и родители учащихся, написали:

«За год с Никитой Анисимовым некогда престижный вуз пришел в упадок. Руководящие должности заняли приглашенные из других регионов кадры. Практически всех опытных сотрудников уволили и сокращения продолжаются. Филиалы ДВФУ объявили нерентабельными, ведется работа по их ликвидации. Стоимость обучения выросла, абитуриенты уезжают в другие регионы за доступным образованием. Вопрос развития регионов Дальнего Востока не волнует команду Никиты Анисимова. Если сейчас не принять меры, в самом ближайшем будущем регион может остаться без качественного образования и молодых квалифицированных кадров», — привело слова из письмаИА Восток Today

На пост ректора ДВФУ Никита Анисимов пришел в августе 2017 года, сменив на этом посту своего предшественника, Сергея Иванца, который был арестован в марте 2016 года. Иванца обвиняют в превышении должностных полномочий с ущербом в 20 млн рублей.

Никита Анисимов до того, как возглавить ДВФУ, возглавлял Университет машиностроения в Москве.

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Как сообщало ИА REGNUM, по поводу ликвидации филиалов ДВФУ в Приморском крае нет единого мнения, как нет его вообще по поводу целесообразности существования филиалов вузов в провинции. В приморском Артеме в мае 2017 года даже прошли митинги студентов, протестовавших против ликвидации филиала ДВФУ.

Студентам в нынешней непростой финансовой ситуации гораздо удобнее учиться по месту жительства.

Однако анализ деятельности некоторых филиалов вызывает много вопросов.

Так, филиал крупнейшего технического вуза Хабаровского края — Комсомольского — на-Амуре технического университета в свободном порту Ванино ничего, кроме разочарований не принес. Огромное роскошное здание фактически пустует, сейчас там не ведется никакая работа по высшему образованию — она полностью провалена. В настоящее время власти решают вопрос о создании на базе филиала колледжа, который будет готовить специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих для местных портов и других крупных предприятий.