Рубль готов продолжить локальное восстановление
Москва, 29 июня, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Рубль укрепился к бивалютной корзине по тогам сессии 28 июня, хотя в моменте касался новых однонедельных минимумов в паре с долларом в районе 63,40 руб. Российская валюта воспользовалась очередным рывком котировок нефти и перешла к росту, в итоге отправив американского коллегу под отметку 63 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.
«Поддержка со стороны сырьевого сегмента определенно сыграла немалую роль в локальном восстановлении нашей валюты. Баррель Brent в определенный момент превышал отметку $78, но подтвердить пробой так и не смог, хотя удержался на положительной территории и перешел к консолидации. Настроения в сырьевом сегменте по-прежнему отражают беспокойство по поводу появления дефицита мирового предложения, что не дает ценам упасть и в свою очередь служит опорой для «россиянина», — пояснил эксперт.
Сегодня, 29 июня, доллар/рубль рискует продолжить отступление. Американская валюта падает практически по всему спектру рынка в условиях фиксации прибыли и возвращения интереса к риску. Настроения инвесторов улучшились после того, как на саммите ЕС был согласован план по борьбе с миграционным кризисом.
«Правда, в рамках этого же мероприятия страны Евросоюза договорились о продлении санкций против России еще на полгода. Однако этот фактор вряд ли окажет существенное давление на рубль, поскольку такое решение не стало неожиданностью для рынков. Так, ослабление доллара и сохранение высоких позиций нефти могут отправить котировки пары доллар/рубль к следующей поддержке в районе 62,60 руб. и ниже, но на полноценное и устойчивое ралли рубля сейчас рассчитывать не стоит», — считает Ковалев.
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