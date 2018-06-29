Москва, 29 июня, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Рубль укрепился к бивалютной корзине по тогам сессии 28 июня, хотя в моменте касался новых однонедельных минимумов в паре с долларом в районе 63,40 руб. Российская валюта воспользовалась очередным рывком котировок нефти и перешла к росту, в итоге отправив американского коллегу под отметку 63 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Копейка рубль бережёт

«Поддержка со стороны сырьевого сегмента определенно сыграла немалую роль в локальном восстановлении нашей валюты. Баррель Brent в определенный момент превышал отметку $78, но подтвердить пробой так и не смог, хотя удержался на положительной территории и перешел к консолидации. Настроения в сырьевом сегменте по-прежнему отражают беспокойство по поводу появления дефицита мирового предложения, что не дает ценам упасть и в свою очередь служит опорой для «россиянина», — пояснил эксперт.

Сегодня, 29 июня, доллар/рубль рискует продолжить отступление. Американская валюта падает практически по всему спектру рынка в условиях фиксации прибыли и возвращения интереса к риску. Настроения инвесторов улучшились после того, как на саммите ЕС был согласован план по борьбе с миграционным кризисом.

«Правда, в рамках этого же мероприятия страны Евросоюза договорились о продлении санкций против России еще на полгода. Однако этот фактор вряд ли окажет существенное давление на рубль, поскольку такое решение не стало неожиданностью для рынков. Так, ослабление доллара и сохранение высоких позиций нефти могут отправить котировки пары доллар/рубль к следующей поддержке в районе 62,60 руб. и ниже, но на полноценное и устойчивое ралли рубля сейчас рассчитывать не стоит», — считает Ковалев.

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