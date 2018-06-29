Воронеж, 29 июня, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Торжественное открытие Советской площади в Воронеже состоялось вечером 28 июня. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, в празднике приняли участие врио губернатора области Александр Гусев, специально приехавшие в Воронеж заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев и президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, около трех тысяч воронежцев.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области В Воронеже после реконструкции открыта Советская площадь

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция, которая проводилась в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», стартовала летом 2017 года. Авторы проекта реконструкции сохранили геометрию площади, но сама территория претерпела значительные изменения. Заменены на современные старые бетонные скамейки, появились первые в городе сухие фонтаны, а зимой тут обещают устроить каток. Проект реализован благодаря финансовой поддержке и активному участию Сбербанка и правительства Воронежской области.

В день открытия для воронежцев была подготовлена большая праздничная программа: световое, пиротехническое и лазерное фонтанное шоу, а также концерт воронежских творческих коллективов, роллеров и выступление певицы Полины Гагариной.

Глава региона Александр Гусев, выступая на открытии, выразил надежду на то, что Советская площадь станет любимым местом отдыха горожан и украшением Воронежа.

«Хотел бы выразить признательность руководству Сбербанка и лично Вам, Герман Оскарович, за то, что поддержали реализацию этой инициативы финансово. Отдельное спасибо — Алексею Васильевичу Гордееву за инициативу, настойчивость, постоянный контроль за ходом строительства. Без этих трех составляющих такой красоты в Воронеже не появилось бы», — сказал врио губернатора, отметив, что открытие Советской площади — это старт реновации, реконструкции и новой жизни общественным пространствам центральной части города.

В числе объектов, которые уже в ближайшее время ожидает реконструкция, глава региона назвал сквер на улице Кардашова, аллею Есенина, парк «Орленок», Литературный сквер, Адмиралтейскую площадь. Также, рассказал Александр Гусев, планируется реализовать проект развития Петровской набережной.

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев поздравил воронежцев с открытием площади.

«Буквально год назад было принято решение реконструировать одну из центральных площадей. Это — такое историческое место. И вы видите, что сегодня этот объект окончательно предъявлен горожанам. Мы очень надеемся, что вам понравится площадь, и будем обещать, что это не последний объект, созданный для комфортной жизни в Воронеже. Я знаю, что воронежцы гордятся своим городом, любят его. Хочу поздравить вас с этим событием и сказать: я очень и очень хочу в Воронеж», — сказал Алексей Гордеев. Вице-премьер правительства РФ поблагодарил архитекторов, проектировщиков и строителей за такой масштабный проект.