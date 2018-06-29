Вашингтон, 29 июня, 2018, 08:55 — ИА Регнум. На предстоящем саммите лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа глава Белого дома может согласиться на предложенный Москвой план сирийского урегулирования, что будет означать, по сути, признание победы Кремля, пишет Дэвид Игнатиус в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Путин

Война в Сирии все ближе к тому или иному дипломатическому разрешению, соглашение о котором, достигнутое США, Россией и Израилем, сохранит у власти президента арабской республики Башара Асада в обмен на обещания России сдержать влияние Ирана. Сдерживание исламской республики остается единственной значительной целью администрации президента США Дональда Трампа в Сирии после практически полного уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Белый дом может даже согласиться на сохранение у власти Асада — авторитарного лидера, который «использовал отравляющие вещества против своих сограждан», — а также предать оппозицию, которую частично готовили и вооружали США.

Обсуждения возможности дипломатического выхода из сирийского кризиса ведутся на фоне того, как Трамп готовится к саммиту 16 июля с президентом России Владимиром Путиным. Иностранным дипломатам и должностным лицам администрации США пока неизвестно, что будет включать в себя повестка дня. Нет тем не менее сомнений в том, что Сирия будет включена в список обсуждаемых тем. Интересным аспектом возможного соглашения по арабской республике является то, что она обусловлена тесным сотрудничеством между Россией и Израилем, для которого сдерживание Ирана так же важно, как и для Трампа. В свою очередь, в Израиле пришли к выводу, что Путин — надежный региональный партнер.

Контуры будущего соглашения стали известны благодаря ряду экспертов из Израиля, ЕС и США. Так, в обмен на отказ Вашингтона от требований смены власти в Сирии Москва поддержит различные меры по сдерживанию деятельности Тегерана в арабской республике. В частности, силы, поддерживаемые Ираном, останутся на расстоянии не менее 80 км от израильской границы, пролегающей по Голанским высотам. Кремль даст свое молчаливое согласие на то, чтобы Тель-Авив мог наносить удары по иранским объектам в Сирии при условии, что российские войска не пострадают.

Затем армия сирийского правительства при поддержке российской авиации поставит под контроль Дамаска юго-запад Сирии и границу с Иорданией, которая такое развитие событий лишь поддержит: переход границы под контроль Дамаска позволит возобновить грузовые перевозки, что даст толчок к росту находящейся в сложном положении экономики страны. Силы оппозиции на юго-западе, по-видимому, будут оставлены на произвол судьбы. Патрулированием юго-запада Сирии и, возможно, других регионов с целью их стабилизации займется военная полиция России. Со своей стороны США на какое-то время сохранят свое присутствие в аль-Танф на юге республики с тем, чтобы заблокировать любое иранское продвижение.

Москва и Дамаск пойдут на более тесные контакты с сирийскими курдами на северо-востоке страны, где те при поддержке американских подразделений специального назначения смогли нанести поражение боевикам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и восстановить стабильность. Хотя в командовании США надеются, что американские войска могут остаться там еще 18 и более месяцев. Но Трамп выразил свое стремление как можно скорее вывести оттуда войска.

В сирийской оппозиции в связи с тем, какую форму принимает возможное соглашение, выражают горькое разочарование, предупреждая, что «предательство» США станет поводом для будущих исламистских движений. Страны ЕС, которые были ключевыми тайными союзниками в Сирии, выражают глубокий скептицизм относительно того, что данный направленный против Ирана план сработает. По словам одного дипломата, Великобритания и Франция указывали США на крайне низкую вероятность того, что у России будет присутствие на земле достаточное, чтобы иранские подразделения покинули территории, которые они сейчас контролируют.

Готовность Трампа согласиться на главенство в Сирии России и отказаться от с большим трудом завоеванных там позиций вызывает беспокойство у большинства официальных лиц Пентагона, но они, похоже, терпят в этом споре поражение. По мере того как саммит с Путиным все ближе, стоит остановиться и оценить то, как ловко он сыграл имевшиеся у него в руках карты: Россия становится страной, без которой не обойтись при разрешении региональных вопросов, то есть исполняет роль, которая прежде принадлежала США. Россия каким-то образом поддерживает хорошие отношения как с Ираном, так и с Израилем, у Москвы все более тесные связи с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, Кремль ведет диалог как с сирийскими курдами, так и их заклятыми врагами в Турции.

Хотя Путин и имеет, по мнению автора, недобрую репутацию бывшего спецслужбиста, но его сирийская стратегия наводит на мысль о китайской заповеди покорения врага без борьбы. Глава Кремля занял решительную позицию в Сирии, пойдя на минимальные издержки, и, по всей видимости, Трамп в восхищении готов признать его победу.