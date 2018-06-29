Тусон, США, 29 июня, 2018, 08:28 — ИА Регнум. 28 июня первая леди США Меланья Трамп в очередной раз посетила американо-мексиканскую границу в штате Аризона, чтобы встретиться с детьми нелегальных мигрантов, многие из которых по-прежнему отделены от родителей, пишет газета Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. Стена

Трамп также побеседовала с представителями таможни и пограничной охраны и выразила им благодарность.

«Я хочу поблагодарить всех вас за эту тяжелую работу, — сказала она. — Я знаю, насколько сложна и опасна ваша повседневная работа, и я здесь, чтобы поддержать вас и помочь вам как можно больше».

По словам пограничной охраны, за последние дни границу попытались пересечь 1600 человек, из которых 539 мигрируют с семьей. Как сообщало ИА REGNUM, после мировой критики разделения семей мигрантов президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий чиновникам отделять детей от родителей.