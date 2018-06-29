Москва, 29 июня, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Правительство РФ продлило до 1 июля 2019 года срок действия нулевой ставки экспортной таможенной пошлины на российскую пшеницу. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.

(сс) Couleur Пшеница

«В связи с подписанным постановлением срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу продлен до 1 июля 2019 года», — указано в пояснительной записке к документу.

Также отмечается, что мера направлена «на поддержание стабильной ситуации на внутреннем зерновом рынке».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня получила разрешение на ввоз в Египет ранее остановленная партия российской пшеницы общим весом в 63 тыс. тонн. По данным египетской стороны, груз не был пропущен после обнаружения зараженного грибком-паразитом зерна. Произведённая повторная проверка показала, что допустимый уровень в 0,05% российская пшеница не превысила.

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