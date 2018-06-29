Москва, 29 июня, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Судя по данным Росстата о розничных ценах на бензин, зарегистрированных в регионах России с 18 по 24 июня, «ручное» управление российским топливным рынком помогает сдерживать возникший ажиотаж, но до стабилизации ещё далеко.

Бензин

Заявленное удешевление моторного топлива в России настолько ничтожно, что многие потребители его попросту не заметили. К примеру, статистики отмечают, что этот процесс зарегистрирован в 23 столичных городах регионов, но наибольшее снижение бензиновых цен произошло в Кызыле — на 1,8%, Рязани — на 1,7% и Костроме — на 1,3%. В Москве за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный снизились на 0,2%, в Санкт-Петербурге — выросли на 0,1%

Удорожание бензина Росстат зарегистрировал в 12 российских столицах (в Грозном — на 3,4%, Чите, Тюмени и Южно-Сахалинске — на 1,0−1,2%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, рост цен на бензин в России начался несколько месяцев назад, но наиболее заметно это стало в апреле-мае. На ситуацию повлияли ослабление рубля и рост нефти на мировом рынке. Условия, при которых экспорт российских нефтепродуктов стал выгоднее реализации на внутреннем рынке, породили дефицит и, как следствие, рост цен.

Но меры, предпринимаемые правительством, экспертам топливного рынка представляются запоздалыми и неактуальными. Речь идёт о временном снижении акцизов в обмен на обещание руководителей крупнейших нефтяных компаний сдерживать рост цен.