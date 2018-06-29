Лидеры ЕС достигли соглашения по миграционным вопросам — Туск
Брюссель, 29 июня, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Участникам саммита стран ЕС после переговоров в Брюсселе удалось согласовать итоговый документ, посвященный борьбе с миграционным кризисом. Об этом сообщил председателя Европейского совета Дональд Туск на странице в соцсети Twitter .
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Мигранты
«Лидеры 28 стран ЕС договорились по заключениям саммита, включая миграцию», — написал Туск.
Другие подробности председатель Европейского совета не привел.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит ЕС, посвященный борьбе с миграционным кризисом, прошел в Брюсселе 28 июня.
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