Брюссель, 29 июня, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Участникам саммита стран ЕС после переговоров в Брюсселе удалось согласовать итоговый документ, посвященный борьбе с миграционным кризисом. Об этом сообщил председателя Европейского совета Дональд Туск на странице в соцсети Twitter .

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Лидеры 28 стран ЕС договорились по заключениям саммита, включая миграцию», — написал Туск.

Другие подробности председатель Европейского совета не привел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит ЕС, посвященный борьбе с миграционным кризисом, прошел в Брюсселе 28 июня.

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