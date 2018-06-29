Москва, 29 июня, 2018, 07:14 — ИА Регнум. Рубль 28 июня незначительно укрепил свои позиции к иностранным валютам. Рост цены составил примерно 0,6%. Позитивную динамику национальной валюте обеспечили нефтяной рынок и предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, которая запланирована на 16 июля в Хельсинки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Трейдеры и инвесторы покупали рубль на ожиданиях возможного потепления отношений между Россией и США. Цена на нефть повысилась на фоне опасений по поводу поставок из Ливии и Ирана. Рост был сдержан уровнем $78,38 за баррель.

Пары доллар/рубль и евро/рубль остаются торговаться в широких диапазонах. Высокие цены на нефть не дают курсу рубля опуститься ниже 64 руб. Сегодня, 29 июня, курс доллара сохранит боковое движение около уровня 62 руб.

Динамика пары евро/рубль сохранится в диапазоне 72,55−73,66. На открытии Мосбиржи рубль, скорее всего, ослабится к евро на 30−40 копеек из-за укрепления евро на Форекс. На торгах в Азии единая валюта резко подрожала ко всем основным валютам на заявлениях главы Еврокомиссии Дональда Туска, что лидеры достигли соглашения о миграции.

Напомним, 28 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 43 коп. (-0,68%), до 62,80 руб., курс евро — на 42 коп. (-0,62%), до 72,65 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,5 млрд (0,0%), евро/рубль — 615,5 млн евро (+0,16%).

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