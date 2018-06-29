Аннаполис, США, 29 июня, 2018, 07:13 — ИА Регнум. 38-летний мужчина Джеррод Рамос, задержанный в американском городе Аннаполисе (штат Мэриленд), подозревается в нападении на редакцию издания Capital Gazette. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на свои источники.

Стрельба

«Стрелявший был идентифицирован — это 38-летний местный житель Джеррод Рамос», — передает вещатель.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают мотивы преступления. Известно, что задержанный в 2012 году подавал к газете иск о клевете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня в городе Аннаполисе в результате стрельбы возле редакции издания погибли 5 человек, ещё несколько человек пострадали. Стражи порядка, прибывшие на место ЧП, задержали нападавшего.

Позднее входе осмотра территории редакции было найдено взрывное устройство.

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