Чэнду, Китай, 29 июня, 2018, 06:25 — ИА Регнум. Китайский региональный пассажирский авиалайнер ARJ21 перевез своего стотысячного пассажира после того, как официально начал осуществлять коммерческие полеты два года назад, сообщили в компании-производителе Commercial Aircraft Corp. of China (COMAC), передает 28 июня агентство Синьхуа.

Peng Chen Самолёт ARJ21

Это событие стало большим достижением для китайской гражданской авиации, сообщили в компании. ARJ21 способен обеспечивать безопасность в любых метеорологических условиях и с 28 июня 2016 года, когда официально начались коммерческие полеты, хорошо зарекомендовал себя. Массовое производство самолета началось в сентябре 2017 года.

Отметим, что первым оператором воздушного судна стала авиакомпания Chengdu Airlines, которая в настоящее время обладает пятью самолетами, которые используются для возьми маршрутов, связывающих 15 китайских городов. Самолет вмещает в себя до 90 пассажиров, а радиус полета достигает 3,7 тыс. км.

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