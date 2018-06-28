Вашингтон, 29 июня, 2018, 02:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп ожидает снижения напряжённости в отношениях Вашингтона и Москвы после встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила журналистам представитель Белого дома Линдси Уолтерс.

Mil.ru Флаги России и США

По её словам, Трамп стремится к встрече с Путиным «в интересах национальной безопасности» Соединённых Штатов и рассчитывает, что предстоящие переговоры смогут положить начало конструктивному взаимодействию двух стран.

Напомним, ранее было объявлено, что президенты России и США проведут переговоры 16 июля в Хельсинки. По итогам встречи лидеры двух стран ответят на вопросы журналистов.