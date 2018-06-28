Москва, 29 июня, 2018, 01:00 — ИА Регнум. В настоящее время встреча глав МИД Армении и Азербайджана особо необходима для решения проблем, которые стоят на повестке дня, в том числе у двух государств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на традиционном брифинге в четверг, 28 июня.

mid.ru Мария Захарова

Она также добавила, что встреча между двумя странами должна комментироваться представителями этих двух стран.

Говоря о заявлении председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина по карабахскому урегулированию, Захарова призвала СМИ к конструктивности в работе.

«Но еще раз говорю, самое главное, чтобы в попытке разобраться, о чем шла речь, все-таки возобладала конструктивная позиция, и все это не превращалось в попытку провокации, раздувания дополнительных сложностей там, где нужно наоборот проявлять мудрость, которая была бы нацелена на главную задачу — снятие всех вопросов, которые есть на повестке дня», — цитирует Захарову сайт МИД России.

По её словам, Россия не сравнивает свою роль с Баку и с Ереваном, но для Москвы тема нагорно-карабахского урегулирования является одной из наиболее актуальных на международной повестке.

«Достижение урегулирования на основе закрепленных соглашений, согласованных позиций между двумя сторонами и взаимного уважения, безусловно, отвечает нашим интересам. Базовые подходы России как государства к проблематике не менялись», — сказала Захарова.

Она также добавила, что конфронтационная риторика ведет только к продолжению конфронтации.

«Конечно, заявления, которые с нашей точки зрения, не добавляли эффективности в решение главной задачи, звучали с различных сторон. Главная задача заключается в том, чтобы неконструктивные заявления не мешали общей цели».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Баку говоря о проблеме нагорно-карабахского урегулирования председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал: «Все, кто выступает за обострение отношений, те, кто не слышит слов и желания народа жить в мире, конечно, они идут по пути напряженности. Мы должны делать все, чтобы предотвратить этот путь, и в этой связи Азербайджан всегда занимал правильную, конструктивную позицию, мы на это надеемся в дальнейшем».