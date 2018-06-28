София, 29 июня, 2018, 00:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на заседании совета министров стран еврозоны (Еврогруппы) 29 июня представит кандидатуру Болгарии на присоединение к так называемому залу ожидания еврозоны — приёмному механизму ERM 2, передаёт «Болгарское национальное радио»

Images Money Евро

«Я приглашён на саммит лидеров Еврогруппы. Я ознакомлю их с тем, что было сделано до сих пор, поскольку все пять необходимых критериев мы выполняем», — сказал болгарский премьер.

Напомним, Болгария с 2015 года ведёт переговоры с правительствами 19 стран еврозоны о введении евро взамен национальной валюты — лева. Весной 2017 года Бойко Борисов, в третий раз вступивший в должность премьер-министра страны, назвал введение евро одним из приоритетов своего нового кабинета.

В апреле этого года еврокомиссар по вопросам евро и социального диалогаВалдис Домбровскис заявил, что экономика Болгарии готова к введению евро в ближайшие несколько лет. Конкрутных сроков присоединения страны к еврозоне чиновник ЕС не назвал, однако отметил, что «если всё будет сделано как нужно, то евро может быть введён в стране через три года после её присоединения к «залу ожидания» еврозоны».

Меду тем, однозначного мнения по вопросу введения евро до сих пор нет в руководстве республики — по мнению отдельных членов правительства, болгарская экономика на нынешнем этапе недостаточно стабильна для этого.