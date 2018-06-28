Брюссель, 28 июня, 2018, 23:47 — ИА Регнум. Власти Италии временно заблокировали принятие итогового документа на очередном саммите Европейского союза. Об этом сегодня, 28 июня, сообщают евросоюзные СМИ со ссылкой на источник в одной из национальных делегаций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Италия не намерена подписывать итоговый документ саммита Евросоюза до тех пор, пока не будут урегулированы все вопросы, связанные с миграционной политикой наднационального объединения.

При этом сегодня в Брюсселе должна была пройти пресс-конференция председателя Европейского совета Дональда Туска и главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, на которой высокопоставленные евробюрократы должны были подвести промежуточные итоги саммита ЕС. Однако пресс-конференция была перенесена на более поздний срок.