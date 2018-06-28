Иерусалим, 28 июня, 2018, 22:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что экономическое давление на Иран «принесло плоды» — об этом можно судить по протестам в Исламской Республике, 28 июня передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Мало того, что повторное введение санкций не объединило иранскую общественность вокруг режима, происходит прямо противоположное. Многие в Иране понимают, что режим аятолл тратит драгоценные ресурсы на иностранные военные диверсии вместо того, чтобы вкладывать в гражданские потребности дома», — заявил Нетаньяху в ходе выступления перед военными Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня иранский риал упал до минимальных значений по отношению к доллару США, что вызвало протесты торговцев в разных частях страны. Руководство Ирана считает падение курса результатом целенаправленной пропаганды иностранных СМИ.

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