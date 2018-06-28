Мехико, 28 июня, 2018, 22:22 — ИА Регнум. Мексиканский министр иностранных дел Луис Видегарай просит ООН повлиять на ситуацию с разделением семей мигрантов в США, сообщает 28 июня пресс-служба МИД Мексики.

Jonathan McIntosh Граффити на пограничной стене. Мексика

«В четверг в Нью-Йорке Видегарай проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешом и попросит его способствовать недопущению разделения детей с их родителями на границе вне зависимости от их миграционного статуса», — указано в сообщении МИД Мексики.

Напомним, в рамках борьбы с нелегальной миграцией в США принята практика разделять родителей-нелегалов с их детьми, отправляя взрослых в изоляторы, а детей — в спеццентры содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, ужесточение контроля за нелегальной миграцией в США было одним из предвыборных обещаний действующего американского президента Дональда Трампа.