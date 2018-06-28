Вашингтон, 28 июня, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Бурную реакцию среди американских пользователей Twitter вызвала информация о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

Тон задал сенатор от Иллинойса Дик Дурбин, написавший:

«Россия напала на американскую демократию, естественно, что президент Трамп хочет встретиться с Путиным и поцеловать кольцо. Неуважение к нашим союзникам по НАТО и лестное отношение к нашим врагам — страшная стратегия американской внешней политики».

Дурбин также считает, что любую встречу с Путиным надо начинать с требования «никогда более не вмешиваться в американскую демократию».

Включаясь в обсуждение, общественный деятель Боб Сатавэйк заявляет:

«Это не внешняя политика! Трамп прокладывает тропу к диктатуре, и когда он назначит еще одного судью верховного суда, фундамент будет заложен».

Пользователь Margaret Alsaraf уверена:

«Трамп — российский агент. Русские работали, чтобы он был выбран, и они так же сильно будут работать, чтобы вызвать про-трамповские результаты на выборах — 2018».

«Путин просто устраивает встречу, чтобы проинформировать своего агента», — вторит ей пользователь Howdy.

«Сенатор, я с вами, — выражает свою поддержку позиции Дурбина пользователь Carm Derrico, — не позволяйте этим наци выиграть еще один шаг. Боритесь с каждым движением Трампа и нацистов. Мы должны получить нашу свободу обратно от этих предателей».

Впрочем, раздаются и здравые призывы не накручивать градус абсурда и воспринимать будущую встречу как возможность для диалога двух ядерных держав, но они более редки, в отличие от обвинений в предательстве.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки, сообщили в Кремле. Как сказал первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков, встреча президентов США и России очень важна в условиях, когда мир находится в состоянии серьёзнейшего кризиса международных отношений.