Вашингтон, 28 июня, 2018, 20:42 — ИА Регнум. Спикер Верховной рады Андрей Парубий обратился к Конгрессу США с просьбой признать геноцид украинцев, или так называемый «голодомор». Заявление прозвучало 28 июня, во время конференции по вопросам международной безопасности, сообщила пресс-служба Верховной рады Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Парубий

«Сейчас на рассмотрении в Конгрессе лежит законопроект о признании «голодомора», который произошел на Украине, геноцидом против украинцев. Мы очень рассчитываем на поддержку Украины в этом аспекте», — заявил Парубий.

Напомним, сегодня, 28 июня, стало известно, что «голодомор» признали власти штата Огайо. Таким образом, Огайо стал двенадцатым штатом, в котором признали мифический геноцид украинцев.

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