Даръа, Сирия, 29 июня, 2018, 05:22 — ИА Регнум. Близится к завершению военная операция по уничтожению экстремистов в Сирии, под их контролем остаются лишь две области. Как США препятствуют восстановлению мира в Сирии, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Цитата из х/ф «Освобождение: Последний штурм». Реж. Юрий Озеров. 1971. СССР «Последний бой — он трудный самый»

Южные районы Сирии, провинция Дераа, — вот новая цель правительственных войск Дамаска и их союзников. Тот факт, что США развили бурную информационную деятельность по защите окопавшихся в этой провинции боевиков, свидетельствует о приближающемся крахе этой группировки. Действия террористов из «Джебхат-ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обстрелявших этот район, показывают, что деэскалации ни враги Сирии, ни их закулисные кукловоды не желают.

Ведь в случае вывода «умеренных» этот район будет свободно занят сирийскими правительственными войсками при поддержке российских ВКС, и помешать этому не сможет никто. Такой сценарий явно не входит в планы Вашингтона, и, кроме информационной компании, были предприняты и другие шаги. Возможно, что отвлекающий маневр будет совершен теми, кто служит США в качестве пушечного мяса совсем в другом регионе.

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