Москва, 28 июня, 2018, 19:49 — ИА Регнум. С 1 июля интернет-сервисы обязаны хранить трафик пользователей в течение полугода. Это следует из опубликованного постановления правительства РФ, которое направлено на реализацию антитеррористических мер, имеющих также название «пакет Яровой».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Пользователь

Интернет-сервисы будут хранить на серверах в России голосовую информацию, фото и видео, звуки, сообщения в мессенджерах и соцсетях. Доступ к этим данным будут иметь сотрудники правоохранительных органов для проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла пакет антитеррористических мер, получивший большой резонанс. Крупные операторы называли многомиллиардные суммы, которые им предстоит потратить на реализацию закона.