Москва, 28 июня, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф», депутат Госдумы Сергей Вострецов («Единая Россия») предложил создать рабочую группу по изменениям пенсионной системы, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Былое и думы

«Давайте вместе с вами, депутаты «Единой России», с «Соцпрофом» и с депутатами Думы создадим на площадке Госдумы рабочую группу, обратимся ко всем объединениям, в том числе и в федерации. Все понимают, что ее (рабочую группу) нужно создавать», — сказал Вострецов на заседании круглого стола в Госдуме.

По словам парламентария, цель рабочей группы — выработка инструментов для повышения благосостояния пенсионеров, участники рабочей группы не намерены «застопорить пенсионную систему вообще».

Пакет законопроектов, направленных на реформу пенсионной системы, правительство РФ внесло в Госдуму, по стране проходят митинги против предлагающегося повышения пенсионного возраста.