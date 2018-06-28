Вильнюс, 28 июня, 2018, 16:26 — ИА Регнум. Будущие пенсионеры в Литве не только никогда не достигнут пенсии в размере хотя бы 40% от зарплаты, чего требует нижняя планка ЕС, а будут иметь всего 20% от своей зарплаты, считает литовский консерватор Римантас Йонас Дагис. Об этом он заявил во время дебатов по налоговой и пенсионной реформе в парламенте, принятие которой в итоге фракция партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы полностью бойкотировали, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия
Нищая пенсионерка

«В своё время Сейм принял вехи пенсионной реформы, которые действуют до сих пор, а туда были внесены установки множества стран ЕС о обязательству обеспечить размер пенсии, который достигал бы 40% от зарплаты. Эта реформа оставляет перспективу, что пенсии будущих пенсионеров будут составлять около 20% от средней зарплаты», — сказал политик, утверждая, перенос накоплений из Фонда социального страхования в бюджет, переформатирование трёх ныне действующих ступеней накоплений, вызовут только хаос, в котором уже действующие накопленные деньги трудящихся в очередной раз сгорят.

Как сообщало ИА REGNUM, в Литве существует большая пропасть между продолжительностью жизни мужчин и женщин. Прогнозы правительства подходят разве что мужчинам, которые на пенсии обычно живут 14,5 лет. Между тем, женщины в Литве живут на пенсии около 20 лет. В отличие от развитых стан, очень большая часть жителей Литвы не доживают до 65 лет, т. е. умирают до выхода на пенсию. Эта проблема особенно ярко выражена среди мужчин. Треть мужчин умирает до 65 лет.