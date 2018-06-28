Перспектива будущих пенсионеров в Литве – пенсия лишь в 20% от зарплаты
Вильнюс, 28 июня, 2018, 16:26 — ИА Регнум. Будущие пенсионеры в Литве не только никогда не достигнут пенсии в размере хотя бы 40% от зарплаты, чего требует нижняя планка ЕС, а будут иметь всего 20% от своей зарплаты, считает литовский консерватор Римантас Йонас Дагис. Об этом он заявил во время дебатов по налоговой и пенсионной реформе в парламенте, принятие которой в итоге фракция партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы полностью бойкотировали, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«В своё время Сейм принял вехи пенсионной реформы, которые действуют до сих пор, а туда были внесены установки множества стран ЕС о обязательству обеспечить размер пенсии, который достигал бы 40% от зарплаты. Эта реформа оставляет перспективу, что пенсии будущих пенсионеров будут составлять около 20% от средней зарплаты», — сказал политик, утверждая, перенос накоплений из Фонда социального страхования в бюджет, переформатирование трёх ныне действующих ступеней накоплений, вызовут только хаос, в котором уже действующие накопленные деньги трудящихся в очередной раз сгорят.
Как сообщало ИА REGNUM, в Литве существует большая пропасть между продолжительностью жизни мужчин и женщин. Прогнозы правительства подходят разве что мужчинам, которые на пенсии обычно живут 14,5 лет. Между тем, женщины в Литве живут на пенсии около 20 лет. В отличие от развитых стан, очень большая часть жителей Литвы не доживают до 65 лет,