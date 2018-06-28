Москва, 28 июня, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Член правления компании «Интер РАО» Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже, судебным решением оставлена под стражей. Об этом сообщили 28 июня в Московском городском суде.

Цитата из х/ф «Побег из Шоушенка». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США В тюрьме

Таким образом, жалоба стороны защиты подсудимой оставлена без удовлетворения, а постановление о ее аресте, вынесенное 19 июня Лефортовским судом Москвы, оставлено в силе, отметили в суде.

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Как сообщало ИА REGNUM, Карина Цуркан была задержана, а затем арестована на два месяца по подозрению в шпионаже в пользу Румынии. Она содержится в следственном изоляторе «Лефортово». По версии следствия, обвиняемая передавала румынским спецслужбам информацию об энергоснабжении Донбасса и Крыма.

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