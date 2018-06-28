Симферополь, 28 июня, 2018, 15:50 — ИА Регнум. До 2020 года на ремонт станций службы скорой помощи в Крыму планируют потратить 130 миллионов рублей. Об этом 28 июня заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«В 2018 году планируется выделение 15 миллионов рублей, а в 2019 году — 115 из необходимых 225», — уточнил глава РК.

Он также подчеркнул, что до 15 июля профильные чиновники должны проработать создание типовых проектов модульных станций скорой помощи в зависимости от того, где они будут установлены и какое количество пациентов будут обслуживать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов констатировал, что большинство помещений, в которых размещаются крымские станции скорой помощи, непригодны для нормальной работы врачей.