Москва, 28 июня, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Курс доллара 28 июня по отношению к рублю торгуется на уровне 63−63,10 по сравнению с уровнями начала недели, когда пара находилась вблизи уровня 62,50. В целом позиции доллара США выглядят довольно стабильно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Сергей Борисов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Неустойчивое равновесие

«Курс пары usd/rub начинает формировать восходящее направление, что следовало ожидать, ведь ЦБ с Минфином проводят регулярные валютные интервенций. С 7 июня по 5 июля 2018 года ведомство должно направить 379,7 миллиарда рублей, тогда как с 10 мая по 6 июня 2018 года было направлено 322,8 миллиарда рублей. Таким образом, в этом месяце интервенции идут увеличенными объемами», — полагает эксперт.

В США сегодня в 15−30 МСК будут опубликованы финальные данные по ВВП за I квартал, по прогнозам, данные останутся на прежних уровнях и сильных изменений на курсы валют не окажут. Однако наряду с этим событием стоит отметить, что 28 июня в Брюсселе стартовал саммит ЕС, на котором одной из обсуждаемых тем будет тема пролонгации антироссийских санкций. Если лидеры ЕС сохранят санкции в отношении России, то это окажет дополнительное давление на рубль.

«Скорее всего, курс американской валюты будет продолжать свою тенденцию до конца недели, демонстрируя небольшой рост. Если технически рассматривать пары USDRUB, то сейчас цена находится в равноудаленном канале. Уровень 63,10 рубля является значимым рубежом, и после того, как цена закрепится на этом уровне, появится потенциал свободного роста до конца месяца до психологической уровня 64,04 рубля, который уже тестировался прежде. На начало июля также ожидается легкое ослабление рубля с вероятностью подъема единицы американской валюты до уровня 64,50—65 рубля», — считает Борисов.

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