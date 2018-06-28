Москва, 28 июня, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что весь мир восхищается фантастическим праздником футбола, который проходит в России. Об этом он заявил журналистам.

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«Весь мир следит за мундиалем, который проходит на потрясающем уровне. Когда я вижу счастливые лица людей, детей, приехавших в Россию, я счастлив», — сказал Инфантино.

Он также добавил, что считает футбол достаточно популярным в России. По словам Инфантино, этим летом Москва стала столицей не только России, но и всего мира, стала его футбольным сердцем.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино открыли детский футбольный турнир в Парке футбола на Красной площади.

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