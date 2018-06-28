Москва, 28 июня, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Сборная России сыграет с Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в белой форме. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Rfs.ru В раздевалке сборной России

Матч пройдёт 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».

https://twitter.com/TeamRussia/status/1012272101640859648

Напомним, на чемпионате мира сборная России провела три матча, два из которых провела в красной форме и одну — в белой. В красной форме российские футболисты одержали две победы — над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1), а в белой проиграли Уругваю (0:3).

Читайте также: Граждане верят, что сборная России дойдет до ¼ финала ЧМ-2018

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России заняла второе место в группе А и впервые вышла из группы на чемпионате мира. Сборная Испании стала первой в группе В, опередив команду Португалии.

Читайте также: «Буду болеть»: Путин посмотрит матч Россия — Испания