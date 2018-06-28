Лос-Анджелес, США, 28 июня, 2018, 13:52 — ИА Регнум. В сети появилась новая информация об актёрском составе фильма «Лучший стрелок 2», в фильме снялись Глен Пауэлл, Николас Холт и Майлз Теллер, об этом 27 июня сообщил портал Collider.

Цитата из к/ф «Лучший стрелок». реж Тони Скотт. 1986. США Том Круз в роли лейтенанта Пита Митчелла

Уже известно, что Том Круз и Вэл Килмер вернутся как Мэверик и Айсмэн. К сожалению, зрители не увидят вновь Гуся (Ник Брэдшо в исполнении Энтони Эдвардса), однако в кадре появится его взрослый сын. На данный момент остаётся неясным, вернётся ли Мэг Райан в роли жены Брэдшоу.

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Напомним, Глен Пауэлл известен зрителям по фильмам «Скрытые фигуры» и «Королевы крика», Николас Холт снимался в картинах «Тепло наших тел» и «Безумный макс: Дорога ярости». Майлза Теллера знают по его актёрской работе в лентах «Дивергент» и «Одержимость».