Ташкент, 28 июня, 2018, 13:56 — ИА Регнум. В Узбекистане со 2 июля 2018 года в обращение выйдут новые монеты номиналом 50, 100, 200 и 500 сумов (0,4, 0,8, 1,59, 3,98 рубля), сообщает 28 июня издание «Народное слово» со ссылкой на Центральный банк республики.

Ehobbex.com Монета достоинством 50 сумов

Все монеты изготовлены из стали с никелевым покрытием и имеют одинаковую круглую форму, но отличаются диаметром. Обратная сторона монеты у всех номиналов одинаковая — изображен герб Узбекистана.

Напомним, 21 июня в министерстве юстиции Узбекистана сообщили, что банкноты номиналом 50, 100, 200 и 500 сумов, а также старые монеты 50 и 100 сумов будут выведены из обращения в 2018 году.