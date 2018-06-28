Ташкент, 28 июня, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Сенат Олий Мажлиса парламента Узбекистана одобрил закон «Об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах», сообщает 28 июня издание «Народное слово».

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В документе дается определения различным понятиям, в том числе «кальян», «курительная смесь», «электронная сигарета». Согласно новым требованиям, курить запрещается в библиотеках, парках, садах, подземных переходах и других местах.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня депутаты законодательной палаты Олий Мажлиска Узбекистана во втором чтении приняли вышеуказанный законопроект. Планируется, что принятые меры предупредят широкое употребление кальянов и электронных сигарет.