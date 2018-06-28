Брюссель, 28 июня, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Россия должна взять на себя ответственность за катастрофу лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, сбитого в июле 2014 года над Донбассом. Об этом говорится в документе, распространённом 27 июня среди журналистов в пресс-центре Совета ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение самолета рейса MH17

Согласно тексту документа, европейские страны призывают Москву признать свою ответственность за сбитый пассажирский лайнер, а также «в полной мере сотрудничать» в процессе расследования обстоятельств произошедшей авиакатастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия многократно отрицала свою причастность к крушению пассажирского самолёта Boeing 777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Добавим, Москва постоянно и безуспешно настаивала на том, чтобы её допустили к участию в расследовании данной авиакатастрофы.

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