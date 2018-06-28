Анкара, 28 июня, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Турции арестовали 15 человек по подозрению в связях с группировкой ФЕТО, сообщает 28 июня Anadolu.

Victor Арест

Организация ФЕТО считается в Турции террористической группировкой и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции была произведена попытка военного переворота, в ходе подавления которого погибли 250 человек, еще 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг возложенные на него обвинения, однако покинуть США, где он скрывается от турецкого правосудия, отказался.