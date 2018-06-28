Москва, 28 июня, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июня, на юго-западе Москвы у станции метро «Теплый стан» открыт второй флагманский центр госуслуг «Мои документы». МФЦ расположен на третьем этаже торгово-развлекательного центра «Спектр». Флагманский центр торжественно открыл мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТВЦ.

Domowenock.cuzya МФЦ. Москва

От обычного флагманский МФЦ отличается увеличенным количеством предоставляемых услуг. Здесь можно оформить автомобиль, обратиться за услугами малому бизнесу, купить билеты в театр, проверить свое здоровье и получить другие услуги. Всего флагманский центр предоставляет более 170 госуслуг.

Площадь флагманского центра госуслуг «Мои документы» в Теплом Стане превышает 2 тыс. кв. метров. Ожидается, что флагманский центр госуслуг ежедневно будут посещать порядка 2,5 тыс. человек. В МФЦ работают 78 сотрудников, открыто 50 окон приема. МФЦ будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 по мск.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый крупный флагманский офис «Мои документы» открылся в январе 2018 года на Пресненской набережной в ТРЦ «Афимолл Сити». В нем впервые в МФЦ стали предоставлять услугу регистрации транспортного средства. В будущем флагманские центры «Мои документы» откроются во всех округах Москвы.

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