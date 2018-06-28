Москва, 28 июня, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Цены на черное золото продолжают оставаться в фокусе внимания инвесторов. Сразу после итогов заседания ОПЕК+ эстафету по новостному фону в этой области переняла на себя Америка, мечтающая всем доказать свое превосходство, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По ее словам, угрозы со стороны Вашингтона в обещании отрезать доступ к банковской системе США иностранным финансовым институтам, которые проводят сделки с Ираном, вот главный аргумент в борьбе с покупателями иранской нефти. Америка никогда не вела свои экономические войны честно, прибегая к практике ввода санкций и ограничительных мер.

«На этом фоне еще с начала текущей недели нефть марки Brent демонстрирует повышение, 27 июня ее котировки поднимались до максимального за поcледние дни уровня в $78 за баррель. На текущий момент прирост с начала недели составляет порядка 2,2−2,3%. Нефть сорта WTI вчера локально превышала уровень $73 за баррель, тем самым переписав майские пики и восстановившись гораздо быстрее Brent. Ее прирост с начала недели составил порядка 5,7%», — отметила эксперт.

Очевидно, что игроки закладывают самые пессимистичные сценарии, готовясь к тому, что страны-союзники пойдут на поводу у Вашингтона. Но не стоит сбрасывать со счетов таких крупных покупателей как Китай и Индия, которые оставались партнерами Ирана еще в период предыдущих санкций. Особая става делается на Китай, который в торговой войне показывает, что не готов уступать Америке ни в чем.

«Именно по этой причине локальная волна эмоционального роста уже пройдена, а те уровни к которым вернулись фьючерсы на Brent и WTI в ближайшее время будут проторговываться более тщательно. И хотя среднесрочный и долгосрочный тренды по нефти остаются растущими, локальные просадки до уровней $76 по Brent и $70 по WTI в ближайшие сессии не исключены», — полагает Игнатенко.

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