Поведение нефти зависит от позиций Китая и Индии
Москва, 28 июня, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Цены на черное золото продолжают оставаться в фокусе внимания инвесторов. Сразу после итогов заседания ОПЕК+ эстафету по новостному фону в этой области переняла на себя Америка, мечтающая всем доказать свое превосходство, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.
По ее словам, угрозы со стороны Вашингтона в обещании отрезать доступ к банковской системе США иностранным финансовым институтам, которые проводят сделки с Ираном, вот главный аргумент в борьбе с покупателями иранской нефти. Америка никогда не вела свои экономические войны честно, прибегая к практике ввода санкций и ограничительных мер.
«На этом фоне еще с начала текущей недели нефть марки Brent демонстрирует повышение, 27 июня ее котировки поднимались до максимального за поcледние дни уровня в $78 за баррель. На текущий момент прирост с начала недели составляет порядка 2,2−2,3%. Нефть сорта WTI вчера локально превышала уровень $73 за баррель, тем самым переписав майские пики и восстановившись гораздо быстрее Brent. Ее прирост с начала недели составил порядка 5,7%», — отметила эксперт.
Очевидно, что игроки закладывают самые пессимистичные сценарии, готовясь к тому, что страны-союзники пойдут на поводу у Вашингтона. Но не стоит сбрасывать со счетов таких крупных покупателей как Китай и Индия, которые оставались партнерами Ирана еще в период предыдущих санкций. Особая става делается на Китай, который в торговой войне показывает, что не готов уступать Америке ни в чем.
«Именно по этой причине локальная волна эмоционального роста уже пройдена, а те уровни к которым вернулись фьючерсы на Brent и WTI в ближайшее время будут проторговываться более тщательно. И хотя среднесрочный и долгосрочный тренды по нефти остаются растущими, локальные просадки до уровней $76 по Brent и $70 по WTI в ближайшие сессии не исключены», — полагает Игнатенко.
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