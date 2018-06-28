Москва, 28 июня, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Основной источник проблем с твёрдо-коммунальными отходами в России — это крупные города, испытывающие недостаток земельных ресурсов, считает эколог Александр Закондырин. Об этом он 28 июня заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные генпрокуратуры РФ, согласно которым на 1 января 2018 года на каждого жителя России приходится по 205 тонн мусора, а в общей сложности на свалках площадью 4 млн га находится более 30 млрд тонн отходов.

Свалки

«Я не очень понимаю методику оценки и подсчёта — каким образом в Генпрокуратуре смогли учесть весь вред, который был нанесён окружающей среде, и выявить растущую динамику увеличения свалок, — сказал Закондырин. — Мне удивительно, что они называют такие точные цифры. Есть определённые механизмы статистики по оценке негативного воздействия. Более-менее точные цифры заложены в территориальных схемах обращения с отходами, согласно которым в год в РФ образуется около 100 млн тонн твёрдо-коммунальных отходов».

При этом эколог подчеркнул, что основной источник этого вида отходов — крупные города, испытывающие недостаток земельных ресурсов, и полигоны, куда из этих городов свозят мусор, представляют очень большую угрозу окружающей среде, если там не налажены системы сбора свалочного газа и фильтрата.

«Хотя любое полигонное захоронение ни к чему хорошему не приведёт», — отметил Закондырин, и добавил, что, например, до недавнего времени по подмосковным полигонам не проводилось ни одного качественного исследования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 28 июня на совещании в Иркутске первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман заявил, что жизни и здоровью 17 млн жителей России угрожают токсичные отходы, которые содержатся на мусорных полигонах и свалках. По данным этого ведомства, на 1 января 2018 года на каждого жителя России приходится по 205 тонн мусора. В общей сложности на свалках площадью 4 млн га находится более 30 млрд тонн отходов.

Также Буксман рассказал, что лишь 40% жителей РФ пользуются чистой водой.