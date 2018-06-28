Москва, 28 июня, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Крупнейшие застройщики планируют поднять цены на квартиры с 1 июля, когда в России вступят в силу изменения в законе о долевом строительстве, пишет 29 июня газета «Ведомости» со ссылкой на источники в строительной отрасли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая квартира

Ожидается, что стоимость жилья повысится на 5% и выше, в зависимости от проекта и стоимости квартиры. Основное изменение в законодательстве — запрет на прямую продажу в строящихся домах. Застройщик будет обязан предоставить гарантию сделки через банковское сопровождение, либо через эскроу, которые станут обязательными с 1 июля 2019 года.

По данным издания, повысить цены на жилье в ближайшее время планируют в компаниях ПИК, Левел Групп, Лидер инвест, ГК «Гранель», «Кортрос» и других.