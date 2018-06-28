Москва, 28 июня, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Идея приравнять к паспорту другие идентификаторы, такие, к примеру, как номер мобильного телефона (эту идею обсудили на днях на заседании рабочей группы по нормативному регулированию цифровой экономики при российском правительстве), может оказаться проблемной хотя бы потому, что паспорт у гражданина — один, а SIM-карт может быть несколько. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил представитель одного из крупнейших российских телекоммуникационных холдингов.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Смартфон

«Если кратко, то вижу такую проблему: некто Иванов оформил на себя 150 SIM-карт и раздал их 150 разным людям. А теперь представим себе, что один из этих ста пятидесяти разных людей занимается чем-то противозаконным. В результате суд дает разрешение на прослушку телефона Иванова, а так как на него оформлено 150 SIM-карт, то прослушивают всех, а точнее — не прослушивают, а записывают на диск, потом посылают следователю», — привёл довод связист.

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект, который позволяет использовать номер мобильного телефона в качестве паспорта, вынесен на рассмотрение рабочей группы по нормативному регулированию цифровой экономики при правительстве РФ.

Помимо авторизации в системе идентификации и использования номера мобильного телефона, предлагается также введение электронной подписи, биометрии или дактилоскопических данных. В МТС и «Мегафоне» идею новых идентификаторов поддержали, в «Вымпелкоме» заявили, что поправки необходимо доработать.