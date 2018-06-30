Москва, 1 июля, 2018, 00:00 — ИА Регнум. С 1 июля в России повышаются тарифы на услуги ЖКХ, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

В среднем по России повышение составит 4,1%. Самое большое повышение стоимости коммунальных услуг ожидается в Санкт-Петербурге и Якутии, где тарифы вырастут на 6%. В лидерах по повышению тарифов также Башкирия, Кемеровская, Нижегородская, Кировская области.

Кроме того, с 1 июля повысятся тарифы на вывоз мусора, что связано с реализацией «мусорной реформы».

Вместе с тем эксперты отрасли ЖКХ предложили перенести увеличение коммунальных тарифов с 1 июля 2019 г. на 1 января этого же года, чтобы не допустить роста убытков поставщиков коммунальных услуг после планируемого роста НДС с 18% до 20% с начала 2019 года.