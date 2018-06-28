Москва, 28 июня, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Прогнозы Минэкономразвития всегда отличались излишним позитивом, но если сейчас даже они пессимистичны, то ситуация в экономике очень непростая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Источники в Минэкономразвития ранее заявили, что рост реальных заработных плат в 2019 году снизится до 1%. По прогнозам ведомства, по итогам 2018 года рост зарплат достигнет 6,3%, но затем снизится из-за замедления экономической активности и ускорения инфляции. При этом накануне первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в первом полугодии 2018 году рост зарплат составил 9%.

«Обычно Минэкономразвития всегда дает позитивный прогноз, у них всегда оптимистические взгляды на будущее и, как показывает практика, чаще всего этот оптимизм все равно не соответствует реальности. Если сейчас даже в Минэкономразвития говорят, что будет плохо, то значит будет еще хуже, чем говорят в Минэкономразвития, и ситуация действительно непростая», — заявил Нилов.

По его словам, сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что инфляция в 2019 году будет выше запланированных 4%.

«Это факт, учитывая рост цен на бензин, который отражается на конечной стоимости всех продуктов, потому что логистическая составляющая везде есть. На это повлияет и поднятие НДС до 20%: даже несмотря на то, что на отдельные товары сохранится прежняя ставка в 18%, это все равно коснется всей продукции и инфляция неизбежна», — считает Нилов.

В целом, уверен он, реформы, которые сегодня предлагает правительство, заставляют нервничать и бизнес, и общество, что отрицательно влияет на экономику страны в целом.

«Обсуждение повышения пенсионного возраста, увеличения НДС и других вещей держат в напряжении наш малый и средний бизнес. А это влияет и на нашу покупательную способность, и на желание тратить деньги, а все это неизбежно отражается на общем состоянии экономики», — отметил Нилов.