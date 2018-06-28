Вашингтон, 28 июня, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Россия должны попытаться найти пути сотрудничества. Об этом заявил республиканец, представляющий в Конгрессе штат Калифорния, Дана Рорабакер. По его словам, областей для сотрудничества много: это не только Сирия, но и внешняя политика.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Конгрессмен также отметил, что приветствует парламентский диалог между Москвой и Вашингтоном и надеется, что у российских коллег будет возможность посетить Соединённые Штаты, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о проработке визита в Россию группы конгрессменов из США появлялась в СМИ со ссылкой на источники в январе 2018 года. Сообщалось, что поездка может состояться приблизительно через полгода. В июне посольство России в США подтвердило сообщения о визите группы американских сенаторов в Москву. Возможный состав американской делегации пока неизвестен.

По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, предстоящий визит станет «важным сдвигом», однако ждать от него прорыва в сфере политике не стоит.

Добавим, что это будет первый контакт на уровне делегаций с осени 2013 года, когда Конгресс США отказался от приезда делегации обеих палат российского парламента.