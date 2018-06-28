Пентагон: военные США не уйдут из Южной Кореи
Сеул, 28 июня, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Американское военное присутствие на территории Южной Кореи останется на прежнем уровне, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Об этом сообщает 28 июня агентство Yonhap.
На встрече Мэттиса с главой военного ведомства Южной Кореи Сон Ён Му, глава Пентагона подчеркнул, что Соединённые Штаты используют «весь спектр имеющихся дипломатических и военных возможностей» для выполнения своих обязательств в регионе, включая «сохранение сегодняшней численности вооруженных сил США на Корейском полуострове».
Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что США подтвердили отмену двух программ учений с Южной Кореей, запланированных на ближайшие три месяца. По словам Уайт, программы приостановлены на неопределенный срок.
Читайте также: США решили отменить две программы учений с Южной Кореей