Сеул, 28 июня, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Американское военное присутствие на территории Южной Кореи останется на прежнем уровне, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Об этом сообщает 28 июня агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Джеймс Мэттис

На встрече Мэттиса с главой военного ведомства Южной Кореи Сон Ён Му, глава Пентагона подчеркнул, что Соединённые Штаты используют «весь спектр имеющихся дипломатических и военных возможностей» для выполнения своих обязательств в регионе, включая «сохранение сегодняшней численности вооруженных сил США на Корейском полуострове».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что США подтвердили отмену двух программ учений с Южной Кореей, запланированных на ближайшие три месяца. По словам Уайт, программы приостановлены на неопределенный срок.

Читайте также: США решили отменить две программы учений с Южной Кореей