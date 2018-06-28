Москва, 28 июня, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Уровень реальных зарплат в России вырастет на 1% в 2019 году, следует из прогноза Минэкономразвития РФ. Об этом 28 июня сообщил журналистам источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Существенное замедление роста зарплат в 2019 году прогнозировалось и ранее — на уровне 1,3%. Источник отметил, что цифра на уровне погрешности объясняется снижением экономической активности и ускорением инфляции. По новому прогнозу, ВВП России в следующем году может вырасти на 1,4%.

Добавим, что в текущем году в правительстве РФ ожидают роста зарплат на уровне 6,3%. При этом глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил о том, что зарплаты в стране выросли на 9%.

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