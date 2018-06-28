Москва, 28 июня, 2018, 09:09 — ИА Регнум. После внутридневных колебаний 27 июня рубль слегка подешевел к доллару и укрепился к евро, отражая движения на международном рынке Форекс, где единая валюта пала жертвой повсеместного спроса на «американца». По итогам сессии пара доллар/рубль, которая в моменте касалась области 63,30 руб., финишировала неподалеку от психологического уровня 63 рубля. Евро/рубль расположилась в районе 73 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Несмотря на довольно агрессивные покупки доллара по всему спектру рынка, рублю удалось минимизировать потери, во многом благодаря дорогой нефти, которая прибавила еще 3%, хотя впоследствии частично скорректировалась. Помимо ситуации с Ираном и давлением Трампа на своих союзников, оптимизм в сырьевой сегмент привнес отчет Минэнерго, который отразил сокращение запасов сырой нефти почти на 10 млн баррелей — максимально с октября 2016 года», — пояснил эксперт.

Также российская валюта удерживается на плаву благодаря ожиданиям встречи лидеров РФ и США. 27 июня Трамп подтвердил, что их переговоры состоятся в Хельсинки. Игроки надеются, что диалог двух президентов сформирует условия для спада напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона.

«В краткосрочной перспективе рубль продолжит руководствоваться двумя факторами — динамикой доллара и нефти. Brent остается на высоких позициях, хотя и не решается на пробой уровня $78. Если в ближайшее время сырьевой сегмент получит дополнительную подпитку, у «россиянина» прибавится сил для борьбы за уровень 63 рубля», — считает Ковалев.

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