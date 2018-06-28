Осло, 28 июня, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Теорию о климатической катастрофе, предсказанной России норвежскими учёными (Баренцево море теряет признаки арктического моря и может вскоре стать частью атлантической климатической системы), российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов назвал интересной, но поскольку в статье Nature Climate Change, посвящённой этой теме, не указан срок перехода из одной системы в другую, эксперт высказал предположение, что процесс этот будет измеряться как минимум десятилетиями.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

«Поэтому у обитателей Баренцева моря и России в целом будет время, чтобы подготовиться к такой климатической трансформации», — заключил Александр Колотов.

Вместе с тем он полагает, что в целом данное исследование служит очередным напоминанием, что всем российским регионам (и не только арктическим) пора задуматься о мерах климатической адаптации применительно к своей территории.

«Процесс изменения климата отрицать уже нельзя, слишком много фактов свидетельствуют об этом, и теперь актуальной задачей должно стать приспособление к жизни в новых климатических условиях», — заключил координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

Напомним, климатическую катастрофу России предрекли ученые из Института морских исследований в Тромсе (Норвегия), обнаружив быстрые и резкие климатические изменения в северной части Баренцева моря.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change, в частности, сказано, что истощение талой пресной воды запустило цепочку событий, приведших в конечном итоге к возникновению «горячего пятна» в Арктике, и что подобные трансформации происходили только во время последней ледниковой эпохи.