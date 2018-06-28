Москва, 28 июня, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 27 июня ростом. Цена на Brent выросла до $78,13 после публикации отчета по запасам нефти в США. Отчет минэнерго США отразил сокращение запасов нефти в стране за неделю, закончившуюся 22 июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Запасы сырой нефти уменьшились на 9,891 млн баррелей (прогноз был — 3,0 млн баррелей). Запасы бензина увеличились на 1,156 млн баррелей (прогноз был 1,250 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 0,015 млн баррелей (прогноз был +1,6 млн баррелей). Добыча нефти не изменилась и составила 10,9 млн баррелей.

26 июня Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов на 9,23 млн баррелей. Несмотря на это, рынок оживился после публикации данных. Покупатели закрыли торги выше $76,65. Теперь они будут целиться в $79,13. Поддержка проходит через $73,70. Поскольку цена от неё находится высоко, покупатели сегодня, 28 июня, будут чувствовать себя уверенно.

Напомним, 26 июня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысились на 1,71%, до $77,62 за баррель, WTI — на 3,16%, до $72,76 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2018 года на СПбМТСБ составляет $71,09 за баррель.

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